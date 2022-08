Último Sabadão da Saúde’ acontece hoje em Manaus; confira serviços

Manaus/AM - Após levar serviços de promoção à saúde para mais de 75 mil pessoas, nos três primeiros sábados de agosto, a Prefeitura de Manaus irá promover a quarta e última edição do “Sabadão da Saúde” neste sábado (27). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá executar a mega-ação por oito horas ininterruptas, em todas as zonas geográficas da cidade.

A população terá acesso a diversos serviços, sem necessidade de agendamento, de 8h às 16h, em 43 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) como coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero a mulheres de 25 a 64 anos; consultas pré-natal para gestantes a partir do primeiro mês de gravidez; aferição de pressão arterial, exame de hemoglobina glicada e consultas médicas para pessoas com suspeita ou confirmação de hipertensão e diabetes. A lista com todos os endereços pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também no link bit.ly/UnidadesSabadao.

Em relação à vacinação, as unidades irão ofertar todos os imunizantes do calendário básico, para atualização da caderneta de crianças e adolescentes de até 14 anos.