UGPE suspende atendimento ao público externo e adota escala de serviço

Manaus/AM - Os esforços no combate à disseminação da covid-19 e atendendo ao decreto nº 43.234, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) está suspendendo o atendimento ao público externo nos próximos dias em sua sede, localizada na área central da capital, estará suspenso nos próximos dias. Os servidores obedecerão a uma escala de revezamento.

A UGPE é a unidade que executa, fiscaliza e acompanha as obras de programas como o Programa social e ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e o Programa de Saneamento Integrado de Maués (Prosaimaués).

Os servidores do grupo de risco estão trabalhando no sistema home office, e o restante dos colaboradores foi dividido em escalas com 30% do pessoal. Os atendimentos ao público externo serão realizados por meio de telefones, e-mails e redes sociais.

Atualmente, os servidores da UGPE vêm atuando na conclusão do Prosamim III, que é a terceira fase do programa e tem previsão de conclusão de suas últimas intervenções no segundo semestre de 2021.

Desde o retorno gradual das atividades dos servidores do Estado, a UGPE já vem adotando todas as medidas de segurança necessárias para coibir a disseminação do coronavírus. A sede da secretaria realiza o controle da temperatura dos colaboradores, disponibiliza álcool em gel em totens distribuídos pela área da unidade, assim como exige que os servidores utilizem máscaras de proteção.

Os contatos para atendimentos e informações em geral poderão ser feitos no horário das 8h às 17h, pelos números (92) 3878-7200 e 3878-7252. A abertura de processos poderá ser realizada pelo e-mail [email protected], e qualquer dúvida pode ser esclarecida por meio das redes sociais UGPE Amazonas no Instagram e Facebook.