Ufam prorroga inscrições para cursos de idiomas

Manaus/AM - Foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (17) as inscrições para os cursos do Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Cel/Flet/Ufam). As inscrições podem ser realizadas no link https://forms.gle/w3AxAhNrQMFDajFq8.

As aulas estão previstas para iniciar a partir do dia 8 de março deste ano de 2022.

As línguas são: Espanhol, Francês, Inglês, Libras, Japonês, Português para Estrangeiros, Português para Concurso, Produção de Texto em Língua Portuguesa (60h), e os custos variam de parcelas de R$ 108 a R$ 150 por semestre.

Há também cursos intensivos de proficiência em leitura e compreensão de textos em espanhol, francês e inglês (60h) exclusivos para acadêmicos de mestrado e doutorado, e ainda, os cursos especiais, modulares, de Espanhol, Francês, Inglês, LIBRAS (30h) e Japonês (40h).

Após o cadastramento, o interessado receberá, via e-mail, a Guia de Recolhimento da União (GRU), para pagamento da inscrição dos Cursos de Proficiência, Cursos Regulares ou a taxa única dos Curso Especiais/Cursos de Curta Duração, conforme valores descritos no edital (conforme Item 2 – Dos cursos ofertados); a) A inscrição será dada como efetivada após o envio por e-mail do comprovante da GRU (e a confirmação/compensação da GRU pelo banco). b) O pagamento da inscrição deverá ser feito exclusivamente em qualquer agência do Banco do Brasil.