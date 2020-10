Ufam promove evento para discutir fronteiras e populações em movimento

Manaus/AM – Ao longo do mês de novembro e dezembro, o Laboratório de Estudos Panamazônicos, Práticas de Pesquisa e Intervenção Social (Lepapis) da Universidade Federal do Amazonas promove evento virtual internacional para discutir visões e conceitos sobre territórios e populações em movimento.

Por todo o mundo tem-se visto com cada vez mais frequência populações inteiras sendo forçadas a deixar sua terra natal e buscar novos territórios.

Para discutir esse fenômeno e os temas a ele relacionado, o Lepapis organiza seu ciclo de conferências 2020 intitulado “Territórios, fronteiras e populações em movimento”. O evento ocorrerá nos dias 4, 11 e 18 de novembro e no dia 2 de dezembro, sendo transmitido pelo canal do Lepapis no Youtube.

Com participação de pesquisadores do Brasil, Canadá, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Espanha, o ciclo de conferências busca articular estudos desenvolvidos em rede, tanto por países da Panamazônia quanto por grupos de universidades latino-americanas, norte-americanas e europeias, trazendo assim novos olhares sobre a movimentação das populações humanas no mundo e sua relação com a criação e transformação dos territórios.

A programação é totalmente virtual e aborda discussões variadas sobre fronteiras, migrantes e refugiados, identidades étnicas e territórios de populações tradicionais, além de contar com momentos culturais. O evento é produto do esforço conjunto da Rede de Estudos Socioespaciais, da Rede do Seminário Internacional sobre povos tradicionais, de movimentos sociais e da sociedade civil.

A participação é gratuita e os interessados só precisam ficar atentos ao canal do Lepapis e às redes sociais do laboratório. Com os conferencistas internacionais e a transmissão aberta das discussões, os organizadores pretendem ampliar o debate sobre os fatores que geram o deslocamento das populações humanas e seus efeitos nas relações territoriais, convidando o público a refletir sobre a temática.