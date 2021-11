Ufam anuncia retomada das atividades do Restaurante Universitário

Manaus/AM - O Restaurante Universitário instalado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (FM/Ufam) retoma, a partir desta quarta-feira (03), as atividades normais de fornecimento de café da manhã e almoço para alunos da Faculdade de Medicina e Odontologia (FAO).

A coordenadora dos Restaurantes Universitários da Ufam, professora Klélia Santos, afirma que a retomada das atividades do RU foi possibilitada pela dedicação de meses e destacou as principais mudanças para que sejam observadas as recomendações do Plano de Biossegurança da Universidade. “Essa preparação vem desde janeiro. Fizemos reforma nos quatro restaurantes universitários, que envolveram adaptações para deficientes e para o combate à Covid-19. Por exemplo, foram abertas portas para proporcionar melhor ventilação e, dessa forma, termos acesso de entrada e acesso de saída. Foram construídas as cabines de validação dos tickets, realizada a demarcação tátil para deficientes visuais, colocadas pias para higienização das mãos, as mesas estão no distanciamento de 1,5 m e em todas essas mesas há álcool 70”, ressaltou.

Biossegurança

Ela também destacou que o restaurante vai atender, nesse primeiro momento, abaixo de 50% da sua capacidade, em atendimento às regras de biossegurança. “Embora a capacidade de atendimento do restaurante instalado na FM seja de 80 pessoas, estamos trabalhando com margem abaixo de 50%, em respeito às normas do plano de biossegurança da Universidade e às normas de fiscalização. Fizemos reuniões com os alunos para divulgar como seria o funcionamento, com orientações para evitar filas e aglomerações, além de anunciar que a alimentação será fornecida por outra empresa, após nova licitação, até porque é importante contarmos com a parceria dos alunos para que eles sejam os fiscais dos serviços ofertados”, completou.

RU FM – Horários de funcionamento

Os horários de atendimento do RU na Faculdade de Medicina são os seguintes:

Café da manhã - servido das 6:30 às 8:30 horas

Almoço - das 11 às 14:30 horas (horário estendido para atendimento de acordo com as normas de biossegurança).