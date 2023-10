UEA e FPFtech oferecem palestras e debates sobre Tecnologia e Inovação em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Paulo Feitoza - FPFtech - promove, na próxima quarta-feira (18/10), a partir das 18h, o Tech Talks, programação voltada para estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia e inovação. Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento será realizado na Academia STEM, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

No total serão disponibilizadas 250 vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet via o link https://bit.ly/48XD6Rq.

A programação vai contar com palestras de especialistas, debates e espaços para esclarecer dúvidas envolvendo temas como Indústria 5.0, Internet das Coisas e Empreendedorismo.

Os palestrantes confirmados no evento são o gerente de projetos da FPFtech e mestre em Engenharia de Produção, Ricardo Moura; Ueliton Rodrigues, Engenheiro de Telecomunicações com extensa experiência no desenvolvimento de Hardware; e Rafael Teodósio, Coordenador da WIT, incubadora de empresas de base tecnológica vinculada à Fundação Paulo Feitoza.

De acordo com o Doutor em Engenharia Elétrica, Rogério Caetano, apresentador desta edição do Tech Talks, intitulada "Inovação Disruptiva: Explorando possibilidades da Indústria 5.0, IoT e Empreendedorismo", a programação vai oferecer uma experiência enriquecedora ao público presente.

"O Tech Talks, realizado pela FPFtech em parceria com a UEA, disponibiliza uma abordagem pedagógica e educacional eficiente aos estudantes da área tecnológica, aos profissionais que já atuam na área e também os interessados pelo tema", destacou.

Promovido pela FPFtech, o Tech Talks já atingiu mais de 2 mil pessoas em edições anteriores, com o objetivo de levar conhecimento e possibilitar debates sobre pautas que envolvam tecnologia e inovação nas universidades e escolas técnicas de Manaus. A atividade vale certificado de participação com 3 horas complementares.

Com informações da assessoria