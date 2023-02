UEA divulga edital para curso de Economia da Inovação em Manaus

Manaus/AM - A Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas (ESO/UEA) divulgou o edital para o curso de especialização Lato Sensu em Economia da Inovação. As inscrições começaram, na segunda-feira (6), e vão até 17 de fevereiro.

São 34 vagas, sendo sete vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e duas vagas para egressos da UEA. A duração do curso é de 15 meses, compreendendo carga horária de 360 horas.

As matrículas serão realizadas pela internet e o formulário está disponível no link em anexo. Para se inscrever, o candidato deverá enviar, por e-mail ([email protected]), os seguintes documentos: cópias do documento de identidade; CPF; do diploma do nível superior; do histórico escolar da graduação; e comprovante de pagamento da inscrição.

Sobre o curso

O curso de especialização tem por objetivo capacitar e qualificar profissionais voltados para as áreas técnicas relacionadas à economia da inovação

É possível conferir o edital, na íntegra, pelo link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7883