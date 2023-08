UEA anuncia pacote promocional para I Corrida do Sauim-de-coleira em Manaus

Manaus/AM - A Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA) divulgou o novo lote promocional para I Corrida do Sauim-de-coleira que ocorrerá em setembro. O valor do investimento para os interessados é de R$ 85,00 (público em geral). O site das inscrições é o www.ticketsports.com.br.

As inscrições seguem até o dia 4 de setembro. O percurso começa na Escola Superior de Tecnologia (EST), na avenida Darcy Vargas, seguirá pelas avenidas Maceió, João Valério e Djalma Batista, e finaliza na EST.

Sobre o evento

A corrida será um pré-evento do II Simpósio Amazônico de Biodiversidade e Conservação e a III Semana do Sauim-de-Coleira que será em outubro. O objetivo é alertar a sociedade sobre a ameaça de extinção do sauim, primata que é endêmico da região. O evento também pretende divulgar os trabalhos desenvolvidos sobre a espécie, assim como mostrar que existem diferentes formas de ajudar no processo de conservação.

Link de inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/i-corrida-sauim-de-coleira-36471?termo=sauim&periodo=0&mes=&inicio=&fim=&ordenacao=2