UBS Móvel realiza mais de 1,3 mil atendimentos no Centro de Manaus

Do total de 1.343 atendimentos realizados, 80 são relacionados a encaminhamentos para realização da mamografia e 27 para ultrassonografia de mama. Aproveitando a campanha de sensibilização ao câncer de mama, a Semsa também enfoca a importância da realização do exame citopatológico do colo do útero (preventivo), que permite a identificação de sinais sugestivos da doença. Até esta sexta-feira, 7, pela manhã, foram 67 exames realizados.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Saúde Móvel que a Prefeitura de Manaus instalou na praça Dom Pedro II, em frente ao Museu da Cidade, no Centro, já realizou mais de 1.300 atendimentos desde o dia 30 de setembro, quando passou a funcionar na zona Sul da capital. O funcionamento da base de saúde faz parte da programação do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

