UBS Móvel inicia atendimento em comunidade da zona Norte de Manaus

Já a UBS Móvel 03 está atendendo na rua Sete, no bairro Tarumã Açu, Zona Oeste, enquanto a unidade 02 está na rua Tangará (antiga rua 16), no bairro Cidade Nova, zona Norte.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, destaca que as unidades móveis são importantes na garantia de acesso dos usuários ao sistema público de saúde. “Elas têm um papel estratégico no atendimento à população. É um apoio fundamental, porque ofertam os mesmos serviços das unidades convencionais e contam com uma equipe preparada para atender as solicitações da rede de atenção básica de saúde”, acentua.

Gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a UBS móvel ofertará consultas com clínico geral e de enfermagem, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de preventivo, inserção e marcação de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), e dispensação de medicamentos pelo período inicial de duas semanas.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel 01 já iniciou, na segunda-feira (22), a oferta de serviços de saúde na comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. A unidade está na Associação Comunitária do bairro, localizada na rua Paraibanos, s/nº.

