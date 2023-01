UBS em Manaus será desativada por seis meses para reforma

A equipe de odontologia prestará os atendimentos na USF L-09, localizada na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes. Já os serviços de coleta de exames laboratoriais serão referenciados para o Laboratório Distrital Leste, que fica ao lado da Policlínica Comte Telles, no bairro São José.

“A gestão do prefeito David Almeida está promovendo mais esse avanço na assistência à população, visto que o espaço físico da unidade será adequado para qualificar os serviços ofertados e fazer com que os usuários sejam recebidos com maior segurança e comodidade. A unidade precisará ficar desativada durante as obras, mas os servidores serão distribuídos para reforçar o atendimento em outras unidades da região”, disse.

