Tubulação rompe e fúria das águas deixa rastro de destruição em Manaus

O serviço deve ser concluído às 14h e o prazo de normalização do abastecimento é de 12 horas. As pessoas que tiveram bens danificados por conta do transbordamento devem entrar em contato com a Águas de Manaus por meio dos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

Manaus/AM - Uma rede de abastecimento ligada à Ponte do Ismael, rompeu e inundou completamente ruas do bairro Compensa, causando caos e muitos prejuízos por volta das 2h50min deste domingo (30).

