Tropical Hotel deve reabrir ainda este ano gerando cerca de mil empregos em Manaus

Manaus/AM - O Tropical Hotel deve retomar as atividades em dezembro deste ano, gerando cerca de mil empregos diretos. Situado às margens do Rio Negro, na Ponta Negra, na Zona Oeste, foi fechado em 2019 após falir por dívidas trabalhistas, e arremantado por R$ 91 milhões em um leilão em 2020.

