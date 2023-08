Tripulante e passageiro de barco são presos com cocaína avaliada em R$ 62 mil no Amazonas

A drogas está avaliada em R$ 62.700. Informações repassadas pela polícia relatam que o passageiro escondeu os pacotes com a droga dentro do mastro da embarcação. Ao tripulante coube o trabalho de vigiar o local e garantir que a droga chegaria ao destino final.

Manaus/AM - Um tripulante e um passageiro que estavam a caminho de Coari foram presos por tentarem transportar aproximadamente 3 kg de cocaína no barco Monte Sinai II, na madrugada deste domingo (6), no Rio Amazonas.

