Trio toca o terror durante assalto ao ônibus da linha 640, em Manaus

Três criminosos tocaram o terror durante um assalto no ônibus da linha 640, nas proximidades do viaduto do Manoa, na noite desta sexta-feira (10).

Enquanto um ameaçava o motorista com uma arma de fogo, os outros dois estavam com facas ameaçando os passageiros e recolhendo os pertences. Depois do crime, eles desceram do ônibus e entraram em outro coletivo. Ninguém ficou ferido, mas nos últimos dias os assaltos as linhas de ônibus têm sido frequentes e os ladrões têm agido com violência.