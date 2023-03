Trio é procurado por render motorista de caminhão e roubar 10 toneladas de minério em Manaus

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2022. "Na ocasião do fato, o condutor de um caminhão estava transportando o material e foi abordado por infratores, que o fizeram de refém e subtraíram o material”, disse o delegado Costa e Silva, do 19º DIP.

