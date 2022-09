Trio é preso com drogas avaliadas em R$ 800 mil em embarcação no porto de Manaus

Manaus/AM - Um trio foi preso neste sábado (24) com drogas avaliadas em R$ 800 mil dentro de uma embarcação, que estava atracada no Porto Balsa Amarela, no Centro de Manaus.

De acordo com informações da polícia, as investigações levaram a equipe até a embarcação, que saiu do porto com destino a Santarém.

A polícia realizou a abordagem e a balsa retornou para o porto onde aconteceu a revista. Com a ajuda de cães farejadores, as drogas foram encontradas nas malas de 3 passageiros. Cerca de 20 tabletes de entorpecentes foram apreendidos.

Os suspeitos foram detidos e o caso apresentado no 1º DIP. Ainda segundo a polícia a droga seria distribuída no Sul do país.