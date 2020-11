Três pessoas ficam feridas em acidente entre motos em Manaus

Manaus/AM - Um acidente de trânsito envolvendo duas motos, nesta quinta-feira (12), deixou, pelo menos, três pessoas feridas, entre elas uma criança. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas 15 e J, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

Segundo informações de testemunhas, um dos motoristas teria feito uma manobra arriscada no cruzamento entre as vias, sem sinalizar, o que acabou ocasionando na colisão entre as motocicletas.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a uma unidade de saúde mais próxima.