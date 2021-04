Três novas categorias podem ser incluídas em grupo de vacinação em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, solicitou ao novo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a inclusão dos profissionais do transporte público, entregadores de delivery (motoboy) e agentes de limpeza pública (garis) no grupo prioritário que será contemplado com a próxima remessa de doses do imunizante contra a Covid-19. O pedido ocorreu durante reunião remota da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

"Neste momento de pandemia em que vivemos, esses profissionais se tornaram ainda mais importantes. Nós, prefeitos, somos o para-choque da sociedade, que está pedindo para que mais profissionais sejam imunizados. Por isso, queria pedir a inclusão dessas categorias nos próximos grupos contemplados pelo Programa Nacional de Imunização”, declarou o prefeito.

Presente na reunião como convidado, Rodrigo Cruz informou que irá encaminhar a solicitação realizada por David Almeida para a cúpula do Programa Nacional de Imunização (PNI). Ele informou que até o próximo fim de semana já deve ter uma resposta sobre a inclusão ou não dos trabalhadores.

“Esses trabalhadores não estavam no nosso radar. Vou colocar também para análise do perigo, com esse compromisso de até o fim da semana, a gente ter uma novidade, um posicionamento com relação ao pleito desses profissionais”, concluiu.