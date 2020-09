Trecho do complexo viário da Constantino Nery será interditado para reparos

Manaus/AM - O trecho da rua Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, no acesso para o complexo viário Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, será interditado a partir das 6h da manhã desta terça-feira (22). No local será realizada a implantação do pórtico limitador de altura, danificado na última sexta-feira, após um caminhão, não identificado, tentar acessar o local de forma irregular. Os trabalhos devem ser concluídos na quarta-feira (23).

Agentes de trânsito e fiscais de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão acompanhar a interdição, que terá ainda desvio de linhas de ônibus. “O transtorno é temporário, mas a interdição é necessária para reconstruir o pórtico danificado. Nossas equipes estão prontas para atuar nesse momento de emergência e vamos continuar contribuindo para garantir a manutenção dos investimentos em mobilidade realizados na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto”, disse o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

A interdição da alça do complexo visa preservar a segurança dos condutores e pedestres. Durante a remoção total do pórtico, que teve a base danificada, haverá a movimentação de um guindaste, para remover o limitador. A estrutura que limita a passagem de veículos na alça inferior em quatro metros será reconstruída. A sinalização com informações do limite da altura de veículos será mantida. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estima que até o fim desta semana todo o serviço no local seja finalizado.

Desvios

Durante a interrupção, os acessos na alça inferior para a rua Pará e, à direita, para a avenida Constantino Nery, estarão bloqueados para ônibus e carros de passeio. O tráfego do sentido São Jorge / zona Centro-Sul será desviado na avenida São Jorge, para a rua Emílio Ruas e, assim, seguir em direção às avenidas Brasil e Kako Caminha.

Os condutores que seguem em direção à zona Centro-Sul podem optar pela avenida Senador Álvaro Maia ou seguir pela Constantino Nery, fazer o retorno na altura da avenida Ayrão, para retornar para a Constantino (no sentido bairro) e acessar à direita, na rua Pará, para chegar ao bairro Nossa Senhora das Graças. A alça de retorno da rua Arthur Bernardes para a avenida São Jorge não será interditada.

Transporte coletivo

As linhas de ônibus que atendem o bairro de São Jorge e passam no complexo viário (apenas no sentido bairro/Centro) serão desviadas também para a rua Emílio Ruas, durante a obra.

As linhas são 118, 120, 121, 122, 211, 216 e 221, cujos ônibus terão itinerário normal até a avenida São Jorge, seguindo pela rua Emílio Ruas (à direita) / rua Barão do Rio Branco / rua Amaral dos Santos / avenida Brasil / retorno no Centro de Convivência / avenida Brasil / avenida Kako Caminha, voltando à avenida Constantino Nery.

As linhas alimentadoras 019 – Vila Marinho / Compensa / Estação São Jorge – e 020 – conjunto Augusto Montenegro, avenida Cel. Teixeira, Estação São Jorge, não serão desviadas e continuarão transportando os passageiros até a estação de Transferência, na avenida Constantino Nery, e depois retornam para o bairro.