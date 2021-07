Trecho da avenida Tarumã após 2 meses interditado

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) liberou a avenida Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, para o tráfego de veículos, na manhã desta sexta-feira (16). A via estava interditada desde maio, para execução de obras de drenagem, executadas pelo governo do Estado.

Após a visita realizada pelos técnicos do IMMU, foi constatado que a via tem possibilidades de liberação. O trecho interditado era entre a rua Duque de Caxias e a rua General Glicério e só estava permitido o acesso aos trabalhadores da obra e moradores do local.

Circulação de ônibus

Com a liberação, a linha de ônibus 350, no sentido Bairro/Centro, que estava sendo desviada para a rua Visconde de Porto Alegre e avenida Tefé, vai voltar ao itinerário normal pela avenida Tarumã, depois segue pela avenida Castelo Branco e entra no Terminal 2, na Cachoeirinha.