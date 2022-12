Trecho da Av. Darcy Vargas é interditado após acidente com rota do Distrito

Manaus/AM – Um bloqueio foi montado na avenida Darcy Vargas, na alça que dá acesso a avenida Constantino Nery, por conta de um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12), como uma rota do Distrito Industrial na frente do Senac.

Agentes de trânsito estão no local orientando os condutores a trafegarem por um desvio montado no trecho até que o veículo seja removido do local e a pista seja liberada.

A mesma ainda precisará passar por limpeza já que houve um grande derramamento de óleo na pista e pedaços de concreto espalhados.

Neste momento os reflexos do acidente já são sentidos na área do do V8, da Theomário Pinto e em outras avenidas interligadas ao trecho.