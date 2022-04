TRE-AM tem filas gigantes para emissão de título em Manaus; horário foi ampliado

Manaus/AM - Mesmo com a ampliação do horário de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para a emissão ou regularização do título eleitoral, dezenas de eleitores amanheceram na fila nesta segunda-feira (25) para buscar atendimento.

O horário de atendimento passa a ser de segunda a sexta feira, de 08h às 17h, e aos sábados e domingos de 8h às 14h, segundo informou em entrevista à imprensa o diretor-geral do TRE-AM, João Victor Pereira Martins da Silva,

Neste ano, as eleições terão a votação em primeiro turno no dia 02 de outubro e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro.

Alguns eleitores chegaram por volta das 3h da madrugada para assegurar o atendimento, já que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos.

Estarão aptos a votar nas eleições de 2022 eleitoras e eleitores que apresentam situação regular perante a Justiça Eleitoral, que não tenham pendências que os impeçam de exercer o direito ao voto.

Um outro aspecto que tem aumentado a procura pelo TRE é que quem fizer 16 anos no dia das eleições poderá tirar o título normalmente, mas o documento terá validade somente a partir da data em que completar a idade mínima para votar de forma facultativa.

O eleitor que preferir pode obter a versão digital do título, no celular ou tablet, e com o documento votar nas eleições.

Para isso basta acessar o aplicativo e-Título, disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, traz informações sobre zona e seção, com ereço do local de votação, e se você está em dia com essa obrigação. Qualquer pessoa que tenha título de eleitor pode solicitar esse serviço pela internet. O e-Título está disponível nas lojas Play Store (para Android) e App Store (para iPhone).

Para instalar, deve acessar a loja de aplicativos do seu celular, baixar o app e-Título; Informar o número do título, data de nascimento, seu nome e os nomes do pai e da mãe.

O e-Título traz também a foto do eleitor que fez recadastramento biométrico, quando são capturadas a imagem e as impressões digitais. Se você não passou pelo recadastramento, leve documento com foto no dia da eleição.

O antigo título impresso continua valendo e deve ser apresentado junto com o RG ou a carteira de habilitação.