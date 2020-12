Transporte rodoviário no Amazonas deve ter 25 mil usuários neste fim do ano

Manaus/AM - Para garantir a segurança de quem pretende viajar para outros municípios neste fim de ano, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados Amazonas (Arsepam) intensificou a fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipais desde o final de novembro. O objetivo é combater a clandestinidade e irregularidades da prestação de serviços de transportes rodoviários intermunicipais de cargas e passageiros, durante o aumento de fluxo do mês de dezembro.

Somente até o dia 17 desse mês, 20.252 já utilizaram o transporte intermunicipal por fretamento eventual e linhas regulares, o que corresponde a 68% do total de passageiros transportados. A expectativa é de que aproximadamente 25 mil deixem Manaus até o final do ano. Os principais destinos são Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara e Rio Preto da Eva.

Entre as obrigatoriedades para operar o serviço de transporte estão: seguro contra acidentes, documentação e condições de segurança dos veículos. Além disso, a verificação do uso obrigatório de máscara e da lotação máxima de passageiros permitida, reduzida em 50% por conta da pandemia do novo coronavírus. Os operadores de serviço que insistirem no descumprimento das medidas e obrigatoriedades terão as viagens interrompidas até sanarem as irregularidades.

Horários

Desde as 5h da manhã até as 21h, os ônibus intermunicipais partem de Manaus pela Rodoviária Engenheiro Huascar Angelim. Os horários de maior fluxo são entre 7h e 17h. Para mais informações, é necessário entrar em contato com as empresas autorizadas que, dependendo da demanda de passageiros, podem inserir ônibus extras. Nos casos de má prestação de serviços ou esclarecimentos a respeito dos direitos dos passageiros, os fiscais da Arsepam podem ser acionados nas plataformas de embarque ou nas principais saídas da capital.

A agência também disponibiliza o Whatsapp 24h para sanar dúvidas e receber denúncias por texto, áudio, imagem ou vídeo através do telefone (92) 98408-1799.