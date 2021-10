Transporte clandestino é fiscalizado em Manaus

De acordo com o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Saunier, o objetivo é trazer mais segurança aos usuários de transporte, assim como ordenar o serviço na capital. “É preciso haver mais consciência quanto à necessidade de evitar este tipo de serviço. São veículos sem condições de tráfego, e ainda há denúncias de que motoristas sequer têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estamos atendendo determinação do prefeito de oferecer serviços de qualidade à população”, destacou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.