Trânsito sofrerá alterações para o jogo Manaus x Ypiranga na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Neste domingo (17), o trânsito sofrerá alterações e a frota de ônibus será reforçada para atender os torcedores que irão assistir à partida de futebol entre Manaus FC e Ypiranga (RS), na Arena da Amazônia, às 15h, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro.

A avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, será interditada a partir das 11h, entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira. A rua Flaviano Limongi será interditada a partir das 6h e apenas as delegações e viaturas de serviços poderão acessar a via.

Os veículos que trafegam pela avenida Constantino Nery em direção ao Centro serão direcionados para a avenida Lóris Cordovil, acessarão a avenida Belmiro Vianez, depois a avenida Pedro Teixeira e retornarão para a avenida Constantino Nery ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Transporte

Serão 37 ônibus a mais na frota do transporte público que atende as imediações da arena da Amazônia. A frota extra será composta por 27 veículos nas linhas que atendem o local e mais dez ônibus, que ficarão à disposição para atender qualquer linha em que houver necessidade.

Fiscais de Transportes e agentes de Trânsito do IMMU estarão nas imediações da arena para orientar motoristas e a população em geral quanto às opções de desvios do tráfego e do transporte coletivo.

A partir das 11h do domingo será iniciado o desvio do trânsito na avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, em frente à Arena da Amazônia. Mesmo com a interdição, a linha 448-Cidade de Deus/T1/Centro continuará a atender a Estação de Transferência Arena (E2), onde realizará embarque e desembarque na plataforma interna da estação, com o seguinte percurso: normal até a avenida Torquato Tapajós, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery (direita), Estação E2 – Arena, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, em seguida, cumpre o itinerário normal.

Ainda por conta da intervenção na Constantino Nery, outras linhas passarão a circular pela avenida Djalma Batista até o encerramento do jogo de futebol. No sentido avenida Torquato Tapajós e avenida Constantino Nery, as linhas 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 357, 430, 444, 455, 454 cumprirão o itinerário normal até a avenida Torquato Tapajós e em seguida: avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista e avenida João Valério e itinerário normal.

Quanto às linhas 356, 448, 500, 560, 640, estas cumprirão o percurso normal até a avenida Torquato Tapajós e então: avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Elvira Dantas (Centro de Convivência Madalena), avenida Brasil e avenida Const. Nery (T1), a partir de onde segue o itinerário normal.

No sentido Centro/bairro, os ônibus e veículos poderão circular normalmente e não haverá interdição ou desvio, somente monitoramento por parte dos agentes de trânsito.

Estacionamentos

A alameda do Samba será usada como estacionamento. Os torcedores que optarem em ir nos seus veículos terão essa via como opção para estacionar.

O IMMU fará o controle do tráfego, com o efetivo de 25 agentes, por turno, posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e auxiliar na travessia dos pedestres e coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida.