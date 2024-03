Trânsito será alterado neste fim de semana para festa de aniversário do Japiim

Manaus/AM - O trânsito será alterado na avenida Rodrigo Otávio, no sentido bairro/Centro, próximo à feira do Japiim, no fim de semana (30 e 31 de março). A alteração ocorrerá devido às celebrações do aniversário do Japiim, na zona Sul de Manaus. As mudanças começarão às 11h do sábado, devendo se estender até as 4h da segunda-feira, dia 1º de abril.

Durante o bloqueio, os condutores que estiverem na avenida Rodrigo Otávio deverão prosseguir pela mesma via, virar à direita na rua Domingos de llara e, em seguida, à esquerda na avenida Jorge Biváqua (Polivalente). A partir daí, terão duas alternativas: virar à esquerda, na rua Oswaldo Alves para retornar à avenida Rodrigo Otávio, rumo ao Distrito Industrial, ou continuar na avenida Jorge Biváqua (Polivalente) e virar à esquerda na rua Diogo Velasquez, acessando a avenida Tefé, em direção ao bairro Cachoeirinha e ao centro da cidade.

O estacionamento será proibido na rua Domingos de llara, em ambos os lados, durante o período de interdição.

Veículos de grande porte

Os motoristas que seguirem no sentido Coroado/Japiim, serão obrigados a realizarem o retorno em frente a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e seguir a rota pelo Distrito Industrial.

Transporte Público

Para o transporte público, haverá ajustes na rota na avenida Rodrigo Otávio do sábado, 30, às 11h, até a segunda-feira, 1º, às 4h.

Neste intervalo, as linhas de ônibus 001, 457, 460, 542, 616 e 650 seguirão o trajeto modificado pela avenida Rodrigo Otávio, rua Domingos de llara, avenida Jorge Biváqua (Polivalente), rua Diogo Velasquez, avenida Tefé, antes de retornarem ao itinerário habitual.

As linhas 213, 215 e 611 também adaptarão suas rotas, passando pela avenida Rodrigo Otávio, rua Domingos de lara, avenida Jorge Biváqua (Polivalente), rua Diogo Velasquez, avenida Tefé, rua 12, e retornando à avenida Rodrigo Otávio, seguindo depois pelo percurso usual.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão próximas ao local para fornecer orientações e esclarecer dúvidas de motoristas e usuários do transporte coletivo.