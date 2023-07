Trânsito irregular sobre calçadas é fiscalizado na zona Leste de Manaus

A prática no local já foi alvo de reclamações dos pedestres que transitam na calçada em uma revendedora de veículos na referida avenida. O vice-presidente de Trânsito do Instituto, Edson Leda, destacou a importância da operação na região.

Manaus/AM - Transitar com veículos em cima de calçadas ou sobre o passeio público pode acarretar multa de até R$ 880, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para coibir esta irregularidade, os agentes de trânsito fiscalizaram, nesta terça-feira (11), a avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste.

