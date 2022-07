Trânsito fica caótico em avenida após ataque com 1 morto e 3 feridos em Manaus

O corpo da vítima permanece no lugar e a área está isolada para que a perícia recolha materiais e pistas que levem aos autores do crime.

A retenção ocorre no sentido bairro/Centro, e deve durar ainda bastante tempo por conta dos trabalhos da perícia que ocorrem na cena do crime.

Manaus/AM – O trânsito na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, está bastante congestionado na manhã desta terça-feira (5), devido a um homicídio ocorrido nesta madrugada no local.

