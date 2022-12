Trânsito em áreas comerciais é fiscalizado durante período natalino em Manaus

Manaus/AM - A palavra de ordem é fluidez e segurança ao pedestre e, com esse objetivo, os agentes de trânsito estão fiscalizando, diuturnamente, as áreas comerciais na zona Norte da cidade durante o período natalino. As atividades estão no planejamento da “Operação Natal”, realizada em todas as zonas pelo setor de Operações. Com as ações, pedestres têm mais espaço para circular e as vias ganham mais fluidez.

Os agentes monitoram os locais de compras nas avenidas Max Teixeira, Noel Nutels, Francisco Queiroz e rotatória do Produtor. Essas vias possuem grandes centros comerciais que nessa época do ano atrai um volume maior de pessoas, fazendo com que o trânsito seja bastante concorrido.

Durante à noite, os agentes montam serviço de monitoramento em frente a uma igreja na avenida Torquato Tapajós no sentido Centro/bairro. No local, a via é balizada com cones e é realizada fiscalização para combater o estacionamento irregular para não prejudicar a fluidez no trânsito.