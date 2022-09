Transformador em chamas assusta moradores em Manaus; vídeo

Um morador, que não se identificou, contou ao Portal do Holanda que o problema é comum na localidade. "No último domingo (18), o transformador foi trocado várias vezes e deixou a população sem energia", disse.

Veículos que estavam estacionados na rua foram retirados do local após começar a vazar um óleo quente do transformador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.