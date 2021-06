Trajetos das linhas 019 e 121 serão alterados nesta quinta em Manaus

Fiscais de transportes do IMMU estarão acompanhando as mudanças, para que os motoristas possam ser informados sobre o novo itinerário.

Com a mudança, o itinerário no sentido bairro/Centro passa a operar da seguinte maneira: Segue normalmente até a avenida coronel Cyrillo Neves, depois segue até a rua Belo Horizonte, acessa a rua da Prosperidade e em seguida segue em direção à área central.

Manaus/AM - As linhas de ônibus 019 e 121 que atendem a avenida São Jorge, conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa, T1 e Centro, deixarão de circular na rua do Comércio, no bairro Compensa, a partir desta quinta-feira (3).

