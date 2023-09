Tradicional desfile de 7 de Setembro ocorre hoje no Sambódromo de Manaus

Manaus/AM - As Forças Armadas realizam, nesta quinta-feira (07), o tradicional Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro. O evento será realizado no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, das 8h às 11h30, com abertura dos portões ao público a partir das 5h. Mais de 5,7 mil pessoas, entre militares e civis, devem participar do desfile.

O Desfile Cívico Militar contará com um efetivo de 3 mil militares do Exército Brasileiro (EB), 1 mil da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), 630 da Marinha do Brasil, 500 da Força Aérea Brasileira (FAB) e 170 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Participam ainda do desfile 420 civis, incluindo representantes do grupo de Escoteiros do Amazonas, Maçonaria e do Grupo Suçuarana Operações Socioambientais. O Moto Clube Bodes do Asfalto vai encerrar o desfile.

O público presente também poderá assistir à apresentação de aeronaves da FAB, além do desfile de viaturas das Forças Armadas, PMAM, Corpo de Bombeiros e da Cavalaria da PMAM.

No Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste, ocorrerá o desfile naval da Marinha.

Trânsito

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuará na organização do fluxo de veículos. Devido à grande quantidade de público nos arredores do Sambódromo, serão estabelecidos desvios de trânsito de acordo com o planejamento prévio.

A partir das 5h, o trânsito na Avenida Pedro Teixeira, entre a Fundação de Medicina Tropical e a Avenida Constantino Nery, será interditado.

As interdições, também, serão realizadas na Avenida Constantino Nery; na Rua Lóris Cordovil, no trecho entre o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada até a Avenida Constantino Nery; Rua Belmiro Vianez, em toda a sua extensão; e Rua Jornalista Flaviano Limongi, também em toda a sua extensão.

Monitoramento em tempo real

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICCL), vai monitorar todo o perímetro do desfile, por meio de câmeras já instaladas no Sambódromo de Manaus.

Além do videomonitoramento, o policiamento na região será reforçado para evitar qualquer intercorrência.