Trabalhadores retornam hoje para Feira Manaus Moderna após reformas

Manaus/AM - Os permissionários da Feira da Manaus Moderna, no Centro, retornam nesta segunda-feira (2) ao local de origem. Com a descida natural do Rio Negro, os trabalhadores deixaram a feira flutuante preparada para o período de cheia.

De acordo com Wanderson Costa, subsecretário da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), 224 trabalhadores cadastrados retornam ao antigo endereço.

“Fizemos todo trabalho para preparar a Feira Manaus Moderna. O chão foi revitalizado, as bancadas de cada feirante, a fiação elétrica, fizemos a sanitização do local, tudo para um retorno seguro dos trabalhadores”, disse Costa.

As águas do Rio Negro invadiram os corredores e boxes do local, deixando o piso deteriorado e resíduos espalhados pelo local, causando mau-cheiro.

O maquinário da Feira Flutuante, que abrigou os feirantes durante o pico da cheia, deve ser usado em feiras menores de Manaus.