Trabalhadores do setor artístico-cultural de Manaus devem se cadastrar no banco de dados de eventos

O cadastro é gratuito e poderá ser realizado integralmente em ambiente e formato virtual, até o dia 15 de junho de 2023, e a relação dos cadastrados será divulgada, via link disponível no site www.manaus.am.gov.br, a cada 30 dias.

