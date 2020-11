Trabalhador morre após ter parte do corpo esmagado em empresa de Manaus

Manaus/AM - O técnico em segurança do trabalho Willer da Silva Franco, de 43 anos, morreu na noite desta sexta-feira (28) após ter parte do corpo esmagado em um acidente de trabalho em uma empresa, localizada no bairro Tarumã.

O acidente ocorreu na quarta-feira (26) e Willer estava internado desde então no Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.