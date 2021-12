Torneio Internacional: Brasil e Chile se enfrentam hoje em Manaus

Manaus/AM - A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebe na noite desta quarta-feira (1°) a rodada de encerramento do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Na final da competição, Brasil e Chile jogam a partir das 20h. Antes, Índia e Venezuela se enfrentam às 17h, valendo a terceira colocação da competição.

Ambas as equipes superaram a Índia e a Venezuela e somaram seis pontos, mas o Brasil tem quatro gols a mais de saldo e, por isso, a vantagem do empate para ficar com o título.

O Torneio Internacional de Futebol é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021 e pode coroar a temporada com o primeiro título da bicampeã olímpica, Pia Sundhage, no comando da Canarinho.

Ingressos - Os ingressos para rodada final do Torneio Internacional de Futebol Feminino podem ser adquiridos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus; e ainda de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas da noite custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

As crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. A partir de 12 anos, a competição é aberta apenas para quem está completamente vacinado.

No dia do jogo, para a entrada na Arena da Amazônia, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação, assim como o uso de máscara durante a partida.

Seleção em 2022 – O Brasil já tem seus primeiros adversários do ano que vem definidos. De olho na preparação para a disputa da Copa América Feminina, a Canarinho vai disputar o Torneio Internacional da França, na primeira Data FIFA do ano, entre 14 a 23 de fevereiro. Na competição, a equipe liderada por Pia Sundhage irá enfrentar a seleção francesa, além de Holanda e Finlândia.