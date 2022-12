Torcedores sobem em ônibus em movimento durante festa em Manaus

A atitude dos torcedores foi bastante criticada nas redes sociais tanto por conta da alta dos casos da Covid-19 na cidade, como pelo fato de terem atrapalhado as pessoas que estavam no coletivo voltando para casa.

Vídeos que circulam na internet mostram aglomeração no meio da rua e pessoas em cima de um ônibus do transporte coletivo em movimento.

Manaus/AM - A Seleção brasileira pode até ter perdido para Camarões, mas nada abalou o torcedor manauara que fechou uma das ruas do bairro Morro da Liberdade com uma festa na noite dessa sexta-feira (2).

