Torcedores lotam 'Rua da Copa' em Manaus para acompanhar estreia do Brasil na Copa do Catar

Desde cedo a movimentação é intensa no local com a transmissão das demais partidas que antecedem o jogo da seleção canarinha.

Manaus/AM – Está tudo pronto para a transmissão do jogo do Brasil contra Sérvia na Rua 3, do bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Na via que faz parte das “Ruas da Copa”, os torcedores poderão acompanhar de perto cada lance em um telão montado no local.

