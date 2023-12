Toneladas de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em supermercados de Manaus

Para o diretor da Vigilância Sanitária (Visa Manaus), Ewerton Wanderley, o saldo da operação ressalta a importância do trabalho preventivo realizado pela Prefeitura de Manaus no reforço da vigilância sobre os produtos oferecidos à população na época natalina, quando há grande demanda por alimentos para as confraternizações.

Pelas ocorrências, os locais autuados deverão responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 134,77. Os outros 34 estabelecimentos estavam cumprindo as exigências sanitárias, e receberam apenas orientações da equipe para reforçar os cuidados.

Manaus/AM - A operação “Natal com Saúde” foi concluída, nesta sexta-feira (22), com 4.545 quilos de alimentos em condições impróprias para o consumo, que estavam sendo vendidos em supermercados e hipermercados de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.