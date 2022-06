Toneladas de alimentos arrecadados durante jogo do Vasco e Guarani são doados em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 21.941 toneladas de alimentos foram entregues nesta sexta-feira (10) para o Programa Mesa Brasil. Os alimentos foram arrecadados pela durante o Campeonato Brasileiro da Série B de 2022, entre Guarani e Vasco, ocorrido na Arena da Amazônia.

A ação ocorreu no galpão do Mesa Brasil, localizado no Balneário do Sesc, que fica na avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, e contou com a presença da diretora regional do Sesc Amazonas, Adriana Silva do Nascimento, e da primeira-dama do Estado Taiana Lima.

“A entrega destes alimentos é muito significativa pra mim e para o governador Wilson Lima, que tem trabalhado fortemente para levar alimentos na mesa daqueles que têm fome, pois a nossa missão é diminuir a fome em todo o estado, com ações como estas e até mesmo com as inaugurações de unidades do restaurante popular Prato Cheio em vários bairros da capital e municípios do interior. Parabéns e muito obrigada a Pump Manaus e ao Sesc Amazonas por esta parceria”, destacou a primeira-dama do Estado, Taiana Lima.

Entre os alimentos arrecadados, estão itens como arroz, açúcar, farinha de mandioca, macarrão, feijão, flocos de milho, sal, trigo, café, bolacha, leite em pó e óleo.

“É uma grande satisfação receber a nossa primeira-dama do Estado Taiana Lima para a entrega de mais de 21 mil quilos de alimentos arrecadados, que irão beneficiar cerca de três mil famílias por meio de instituições que, hoje, encontram-se aqui presentes para estes recebimentos, pois esta ação, é daquelas que recolhe de onde está sobrando e entrega para onde está faltando. Muito obrigada, que possamos firmar muitas outras parcerias como esta, juntamente com o Governo do Estado