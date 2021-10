Tombense faz 2x1 contra Manaus FC e garante acesso na série B do Brasileirão

Com a vitória, o Tombense ganhou acesso para disputar os jogos pela série B do Brasileirão.

O Manaus abriu o placar com gol de , mas cedeu empate ao Tombense aos 38 do 1º tempo. No 2º tempo o jogo seguiu tranquilo, mas o time mineiro conseguiu o gol da virada logo no fim, aos 47 minutos.

