TJAM nega suspensão de processo sobre morte do engenheiro Flávio

Manaus/AM - Após um pedido de Habeas Corpus solicitando a anulação dos depoimentos das testemunhas de acusação do caso do engenheiro Flávio Rodrigues, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) negou a suspensão do processo. A decisão é do desembargador Hamilton Saraiva, do dia 10 de dezembro.

A defesa dos réus alegou que havia nulidade por cerceamento de defesa. E o pedido de suspensão do processo seria até que se julgasse o Habeas Corpus, mas o juiz não suspendeu porque foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa do réu.

O pedido de anulação ainda não foi analisado pelo magistrado. Dependendo do que for decidido pelo colegiado, a solicitação poderá ser analisada pelos demais desembargadores.

Flávio Rodrigues foi assassinado após uma festa realizada em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, na zona oeste, no dia 30 de setembro de 2019.