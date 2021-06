TJAM empossa juízes substitutos nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) dará posse, na segunda-feira (28), a três novos juízes substitutos de carreira. Após participação em curso de formação inicial obrigatório, os magistrados serão designados para reforçar o atendimento do Poder Judiciário no interior do Amazonas.

A solenidade de posse dos novos magistrados está marcada para as 11h (horário Manaus), ocorrerá de forma virtual, com transmissão pelo canal do TJAM no YouTube (https://youtu.be/azN0_mhIFtU), e será conduzida pelo presidente do TJAM, desembargador Domingos Chalub.

Aprovados em concurso público regido pelo Edital n.º 27/2017-TJAM, serão empossados os magistrados: Eunilton Alves Peixoto, Nilo da Rocha Marinho Neto e Michael Matos de Araújo, cujos respectivos Atos de nomeação (n.º 371, 372 e 373) foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico do último dia 10 de junho.