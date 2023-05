TJAM convoca mais 16 estudantes para estágio em Direito em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), fez nova convocação de candidatos aprovados na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito, para exercerem atividades em unidades da capital. Estão convocados a enviar os documentos necessários para a admissão, 16 candidatos(as) que solicitaram final de fila, em ordem de classificação. Esta é a 13.ª convocação do certame e o Edital n.° 16/2023 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta terça-feira (02/05), a partir da página 27 do Caderno Administrativo.

Os candidatos selecionados devem enviar os documentos necessários para a admissão dentro do período de 03 a 10 deste mês de maio. De acordo com o ítem 1.3 do edital, a admissão dos(as) estudantes convocados será realizada remotamente.

A confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados abaixo, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial constante no edital.

Candidatos selecionados são: Jhonatan Luiz Salvador Sabino; Marcely Pinto da Silva; Nicole Coely Oliveira da Silva; Camilla Alencar de Vasconcellos Dias Saraiva; Victorio Elom Souza Sampaio; Daniele Oliveira da Silva; Tharlison da Silva Lima; Igor Mendonça Bonfim; Vitória Shellrhone-Amiz Pereira Veras; Giselle Picanço de Araújo; Sabrina Dias Gomes; Allex Araújo de Oliveira; Franklin Lucas Fernandes Gomes; Paulo César Rodrigues Linhares Júnior; Cristiane Santos do Carmo Ribeiro de Souza; Vitor Bruno Benitah Martins Valente.

Confira o edital:

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3549&cdCaderno=1&nuSeqpagina=1