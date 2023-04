TJAM abre inscrições para estágio em Direito com 60 vagas

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), abre na próxima terça-feira (25), inscrições para 60 vagas de estágio em Direito. As oportunidades são exclusivamente presenciais, para atuação nas unidades judiciais de Manaus.

Segundo o TJAM, a bolsa-auxílio mensal dos contratados será no valor de R$ 1.100,00, e auxílio-transporte de R$ 167,20, com jornada de atividades de 20 horas semanais.

No total serão abertas 60 vagas para preenchimento imediato, com formação de cadastro reserva. Das vagas existentes, 36 são para ampla concorrência; 10% serão destinadas a pessoas com deficiência (6 vagas) e 30% serão destinadas a estudantes negros e indígenas (18 vagas).

A seleção será realizada em duas etapas: inscrição online e realização de Curso de Formação para Candidatos ao Estágio em Direito no TJAM, com caráter classificatório e eliminatório.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período entre 8h de terça-feira (25) e 14h do dia 12 de maio (horário Manaus). A inscrição será disponibilizada no Menu “Concurso e Estágios” – “Estágio Capital - Direito” do portal do TJAM.

Após a homologação das inscrições, os estudantes serão convocados a participar da segunda etapa da seleção, um curso oferecido gratuitamente pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas e realizado na modalidade a distância autoinstrucional.