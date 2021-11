Tiroteio deixa homem morto e quatro idosos baleados em Manaus

A motivação do crime ainda será investigada, mas o subtenente relata que recebeu informações de que o atirador seria um homem com quem Wander teria uma problema pessoal:

“Eles estavam jogando dominó e do nada apareceu um rapaz, desceu do carro e efetuou vários disparos. Um veio a óbito e quatro tiveram perfurações de raspão”, explica.

