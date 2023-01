Teste de Aptidão Física do concurso da Polícia Militar inicia em Manaus

Manaus/AM - O Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Militar do Amazonas iniciou, nesta sexta-feira (6). As atividades integram a última etapa do concurso e ocorrem na Vila Olímpica de Manaus, Zona Centro-Oeste.

Com a participação de 1.350 candidatos, sendo mil soldados do nível médio e 350 oficiais de nível superior, o TAF será aplicado até o dia 16 de fevereiro, e o resultado definitivo dessa etapa será divulgado no dia 16 de março.

As interferências climáticas não interferem na aplicação dos testes e reforça que os candidatos devem ficar atentos aos comunicados no site da instituição.

O teste se dá início ao acolhimento dos candidatos, que é a identificação, a verificação do laudo médico.

Os candidatos devem apresentar um laudo médico original atestando sua aptidão e autorização para realização dos testes. Conforme está previsto no edital de convocação é verificada a resistência dos candidatos através dos testes dos índices que são previstos em edital.

Conforme o cronograma da FGV, outros resultados definitivos de etapas classificatórias como avaliação psicológica, investigação social e toxicológicos serão divulgados no dia 24 de fevereiro. O resultado final com a classificação definitiva será anunciado no dia 21 de março.

Os candidatos precisam ficar atentos às orientações do edital de convocação, sobretudo com relação às datas e horários.

Concurso

Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD/PM), com 10 meses de duração, de Formação de Oficiais (CFO/PM), com 36 meses de duração, e de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS/PM), com quatro meses de duração. As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde).