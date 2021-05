Testagem em massa em SPAs e UPAs revela queda de casos de covid em Manaus

A estratégia de ampliação também alcança o interior, porém com teste rápido de antígeno, por conta das longas distâncias que dificultam o transporte do material coletado até o Laboratório Central (Lacen), em Manaus.

Já nos 13 primeiros dias de maio, o percentual de positividade caiu para 8,45%. Foram registrados 2.592 testes RT-PCR no período, com 219 resultados positivos coletados nessas unidades.

Manaus/AM - Como SPAs e UPAs são as principais portas de entrada de pacientes com início de sintomas de covid, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que intensificou a testagem de pessoas e verificou que houve queda no número de resultados positivos para a doença.

