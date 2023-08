Termômetros marcam recorde de calor em Manaus; veja o dia

Manaus/AM - Os termômetros de Manaus registraram uma temperatura recorde de 2023 no último sábado (29) com 35,5º C. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), esse foi o dia mais quente do ano.

De acordo com os registros, o recorde de calor do ano havia sido no dia 28 de maio, quando os termômetros chegaram a marcar 34,5ºC. Nessa terça (1º), a cidade marcou 35,4º C.

Calor recorde em julho

No início do mês passado, os Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos informaram que a segunda-feira, dia 3 de julho, havia sido o dia mais quente já registrado em todo o mundo. Segundo especialistas, a temperatura média global naquele dia atingiu 17,01° C, sendo que o recorde anterior era de agosto de 2016, quando a média global tinha sido de 16,92° C.

Os cientistas acreditam que o calor intenso tem sido causado por conta das mudanças climáticas, combinadas com o início do fenômeno El Nino.